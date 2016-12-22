Япония и Британия организовали первые в истории совместные учения

Япония и Великобритания проводят первые в истории совместные учения сухопутных сил. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, они начались в воскресенье, 30 сентября, и будут длиться 13 дней. Учения пройдут вблизи горы Фудзи в центральной части Японии, в частности в тренировочном лагере Кита-Фудзи и на полигонах в префектуре Сидзуока.

О совместных учениях страны договорились в августе 2017 года.

Ранее в сентябре прошли совместные учения британских и японских ВМС в Индийском океане. «У нас традиционные связи с британским военно-морским флотом, и мы близкие союзники США, и эти учения — возможность для нас укрепить сотрудничество», — сказал командующий японскими кораблями Кенджи Сакагути.