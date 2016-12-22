Военнослужащий из Канска получил два года за призывы к терроризму

Дальневосточный окружной военный суд признал военнослужащего из Канска виновным в призывах к терроризму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Красноярскому краю.
По данным управления, с 2014 года Хусан Мамирджанов, который проходил военную службу по призыву, размещал на своей странице в соцсети призывы к террористической деятельности, фото боевиков и комментарии к ним. Он также выказывал желание поехать в Сирию и примкнуть к боевикам. Суд приговорил военнослужащего к двум годам колонии-поселения.
В октябре 2016 года военный следственный отдел СКР по краю возбудил против него уголовное дело по по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).
В апреле 2017 года Приморский окружной военный суд в Хабаровске признал бывшего военнослужащего виновным в призывах к экстремизму. Он выписал ему штраф в размере 200 тыс. руб. и запретил размещать информацию в интернете в течение года.