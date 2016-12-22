ФСИН ответила на жалобы об отсутствии горячей воды в «Матросской Тишине»

В пресс-службе УФСИН по Москве РБК опровергли информацию об отсутствии горячей воды в течение двух месяцев в СИЗО №1 «Матросская Тишина», о котором сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий.

Жалобы от находящихся в СИЗО людей поступили в начале сентября, когда члены ОНК проверяли «Матросскую Тишину», говорил Пятницкий ТАСС. 1 октября правозащитники повторно проверили следственный изолятор, и оказалось, что «проблема так и не решена». Пятницкий рассказал, что арестованным приходится мыться очень быстро, потому что вода «чуть теплая», и они ограничены по времени. По его словам, из-за отсутствия горячего отопления температура воды в баке составляет от плюс 12 градусов до плюс 16 градусов. Также без горячего водоснабжения, сказал член ОНК, остались жители домов, которые находятся в окрестностях СИЗО. Он добавил, что сотрудники ФСИН попытались исправить эту ситуацию и установили бойлеры.



Начальник пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков рассказал РБК, что с 4 сентября в «Матросской Тишине» ведутся работы по капитальному ремонту горячего водоснабжения и отопления. Он пояснил, что из-за переключения воды из старого водопровода на новый были «кратковременные перебои» в течение одного или двух дней. Цыганков сказал, что все работы будут завершены к 3 октября, а отопление подано во все камеры и административные здания. «Кроме того, СИЗО №1 никакого отношения к соседним домам не имеет, также как и соседние дома к СИЗО», — отметил он.