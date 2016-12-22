В Испании профсоюзы организовали митинги против пенсионной реформы

В Международный день пожилых людей в Испании проходят митинги за права пенсионеров и против пенсионной реформы. Демонстрации организовали «Всеобщий союз трудящихся» (UGT) и «Рабочие комиссии» (CCOO), сообщается на сайте союза.

Отмечается, что тысячи людей вышли на акции за достойную пенсию — под лозунгом «Больше, чем CPI (индекс потребительских цен. — РБК)».

Как сообщается на сайте CCOO, первый митинг прошел в Барселоне 28 сентября. Большинство демонстраций запланированы на 1 и 2 октября, а 3 октября акция протеста пройдет в городе Хихон. Демонстрации пройдут в Мадриде, Наварре, Кастилии, Леоне, Валенсии и других городах страны.

Организаторы подписали манифест, в котором требуют принять меры для обеспечения устойчивости пенсионной системы на основе соглашения власти и общества, гарантировать поддержку покупательной способности пенсий, провести их индексацию, установить положение о минимальных доходах, укрепить сферу здравоохранения, бороться с нищетой и неравенством. Оба профсоюза призывают власти к диалогу.

На прошлой неделе парламентская комиссия решила внести поправки в пенсионную реформу («Пакт Толедо»), согласно которым повышение пенсий будет связано с изменением индекса потребительских цен.



Пенсионный возраст в Испании постепенно увеличивают с 2013 года. ​Сейчас он составляет 65 лет, однако к 2027 году достигнет 67 лет.