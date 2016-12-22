В Москве бодибилдера-чемпиона сняли с рейса после угрозы взорвать самолет

Чемпиона России по бодибилдингу Павла Геца сняли с рейса в аэропорту Шереметьево, после того как он пригрозил взорвать самолет. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах «РИА Новости» и РЕН ТВ.



Как сообщили в РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, инцидент произошел на рейсе Москва — Пермь. В ведомстве рассказали, что между пассажиром и стюардом возник конфликт из-за смены места. Во время ссоры мужчина сказал, что якобы в полете взорвет самолет.

«Сотрудниками транспортной полиции мужчина был доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. Им оказался 24-летний уроженец Пермского края», — рассказал собеседник РБК. Полицейским мужчина сказал, что это была шутка. В результате инцидента вылет был отложен на 120 минут. По факту произошедшего сотрудники транспортной полиции начали проверку.



Портал «Новости Перми» отмечает, что Павел Гец является чемпионом России и Восточной Европы по бодибилдингу. У него есть звание мастера спорта. Кроме того, Гец — член федерации бодибилдинга и фитнеса России и Пермского края.