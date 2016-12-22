Черчесов прокомментировал уход Акинфеева из сборной России по футболу

Главный тренер Сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал уважать решение футболиста Игоря Акинфеева уйти из команды. Соответствующее интервью опубликовано в Twitter Российского футбольного союза.

По словам тренера, Акинфеев сказал ему об уходе из сборной в воскресенье, 30 сентября. «Он свое мнение высказал, мое мнение он знает. Он принял такое решение. Его надо уважать», — сказал Черчесов.

О завершении карьеры в сборной России Акинфеев объявил 1 октября. По его словам, он в команде уже 15 лет и с каждым годом ему становится «все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки», а из-за старых травм ему нужно все больше времени на восстановление. «Сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб (ЦСКА, — РБК)», — сказал он.

Первый матч в составе сборной России Акинфеев сыграл в 2004 году, когда ему было 18 лет. В 2008 году Акинфеев и сборная завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы. В 2017 году он стал капитаном. Акинфеев выступал в качестве голкипера, всего он принял участие в 110 матчах в составе национальной сборной, в которых пропустил 95 голов.