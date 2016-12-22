На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием маршрутки

При столкновении пяти автомобилей на северо-западе Москвы пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«На улице Свободы, возле дома 99, корпус 1, произошло столкновение пяти автомобилей, в результате пострадали четыре человека», — рассказал представитель ведомства. Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, причины произошедшего устанавливаются.
По сообщению пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ), в ДТП попало в том числе маршрутное такси.
Всего, по данным департамента, пострадали девять человек. Уточняется, что с места происшествия санитарным вертолетом Московского авиационного центра эвакуировали пострадавшую женщину. Ее доставили в одно из столичных лечебных заведений.