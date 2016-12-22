Казахстан добился выплаты $1,1 млрд от ЛУКОЙЛа и Eni по спору о нефти

Консорциум Karachaganak Petroleum Operating (KPO), в состав которого входят нефтегазовые компании ЛУКОЙЛ, Eni, Shell, Chevron и «Казмунайгаз», выплатит компенсацию Казахстану в $1,1 млрд по спору о калькуляции доходов от продажи нефти. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.
Стороны договорились внести изменения в механизм раздела продукции, благодаря чему Астана до 2037 года получит дополнительные доходы $415 млн при цене $80 за баррель. Консорциум также обязался предоставить казахстанской стороне кредит на 10 лет для строительства инфраструктуры на $1 млрд или выплатить эквивалентную стоимость в $200 млн, если в Астане откажутся от займа.
Консорциум разрабатывает нефтегазовое месторождение Карачаганак, находящееся возле города Аксай в Западно-Казахстанской области. Общий объем инвестиций оценивается в $5 млрд, который может вырасти до $23,5 млрд к 2037 году.
О том, что власти в Астане и представители консорциума не могут договориться о калькуляции доходов с продажи нефти с месторождения, стало известно в апреле 2016 года. В декабре казахстанские власти подали иск в арбитражный суд на консорциум.