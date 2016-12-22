Генпрокуратура сообщила об отсутствии в России уголовных дел за лайки

В России нет ни одного уголовного дела, возбужденного за лайки в интернете. Об этом сообщил в эфире интерактивного сервиса Генпрокуратуры официальный представитель ведомства Александр Куренной.



«За репосты есть, потому что это размещение информации, а за лайки — нет, ни одного. За лайки нет ни одного уголовного дела возбужденного», — подчеркнул он.

Куренной сообщил, что большую часть уголовных дел (около 75%) об экстремизме заводят за действия, совершенные в интернете, но нужно разделять понятия «репост» и «лайк».

В конце июня лидер партии «Родина» Алексей Журавлев и депутат от КПРФ Сергей Шаргунов внесли в Госдуму законопроект о переводе ответственности по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из Уголовного кодекса в Кодекс об административных нарушениях (КоАП). Авторы предлагают установить, что уголовная ответственность за подобные преступления должна наступать лишь в том случае, если они были совершены с применением насилия или угрозой насилия, а также лицом, которое использовало свое служебное положение, или организованной группой.

За нарушение статьи, перенесенной в КоАП, предлагается наказание в виде штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. руб., обязательных работ до 100 часов или ареста до 15 суток, если такие действия были совершены с использованием СМИ или интернета.