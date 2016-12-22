Экс-предправления обслуживавшего РПЦ банка получил 8 лет тюрьмы

Бывший председатель правления Эргобанка Вячеслав Бармин приговорен Тверским судом Москвы к восьми годам колонии за хищение почти 760 млн руб. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества путем присвоения). Следствие установило, что в декабре 2015 года Бармин воспользовался кассовыми ордерами, изготовленными по его поручению сотрудниками Эргобанка, и изъял из хранилища банка валюту в долларах, евро и рублях на сумму 758,8 млн руб. После этого он присвоил себе полученные средства.

Центробанк отозвал лицензию у Эргобанка в январе 2016 года из-за неисполнения федеральных законов и актов регулятора. В декабре 2015 года банк не исполнил обязательств РЕПО по облигациям на 904 млн руб., затем Эргобанк перестал выдавать вклады из-за проблем с ликвидностью.

По данным на конец 2015 года, кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе России. Эргобанк обслуживал 61 организацию Русской православной церкви.