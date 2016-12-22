«Аэрофлот» присвоил одному из самолетов имя Кобзона

«Аэрофлот» в память о певце Иосифе Кобзоне присвоил его имя новому лайнеру Boeing 737-800. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



Компания отметила вклад артиста в культуру, а также «созвучность творчества певца ценностям, которые близки «Аэрофлоту» и российской авиации в целом». Поставка самолета с последующим вводом в эксплуатацию ожидается в декабре этого года.

«На его песнях воспитана вся наша страна, в том числе несколько поколений советских и российских авиаторов», — приводятся слова гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет от рака.