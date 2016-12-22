Путин поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Об этом сообщается в телеграмме на сайте Кремля.

«Героизм, отвага и мужество многих поколений солдат и офицеров навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», — сказал президент.

Путин отметил ключевую роль Сухопутных войск для обеспечения обороноспособности страны и защиты национальных интересов. Он добавил, что Сухопутные войска «демонстрирует отличную выучку, верность воинскому долгу и Присяге». По его мнению, они достойно решают поставленные задачи.

В рамках празднования Дня Сухопутных войск 1 октября военнослужащие возложат цветы к Могиле неизвестного солдата​ и памятнику Жукову в Москве. 2 октября пройдет церемония открытия празднования в парке «Патриот», а также реконструкция Брусиловского прорыва, который произошел во время Первой мировой войны в 1916 году.