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В Иркутске загорелся речной грузовой порт
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В Иркутске загорелся речной грузовой порт
Общество, 11:15
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В Иркутске загорелся речной грузовой порт

В одном из производственных зданий Иркутского речного грузового порта на берегу реки Ангара произошло возгорание. Об этом сообщили РБК в пресс-службе порта.

«Пожар очень большой, до сих пор тушат. Там огромный склад, метров 70 в длину», — заявили в Иркутском порту.

Возгорание произошло в помещении, которое порт сдавал в аренду. Арендаторы — компания «Юг-сервис» — занимались производством пенопласта, а рядом пристроили здание для хранения спецоборудования. «Их помещения все сгорели», — рассказали в пресс-службе.

В региональном главке МЧС агентству «Интерфакс» уточнили, что площадь пожара достигает 600 кв. м. Спасатели работают по второму, повышенному номеру опасности. Информации о погибших или пострадавших, заверили в министерстве, нет. Как уточняется на сайте ведомства, в 15:35 по местному времени (10:35 мск) пожар был локализован.

Очевидцы опубликовали в группе «Инцидент. Иркутск» во «ВКонтакте» кадры с места происшествия. На них виден густой черный дым в небе и яркое пламя над одним из зданий неподалеку от реки.

Иркутский грузовой речной порт принадлежит Восточно-Сибирскому речному пароходству. Он расположен на правом берегу Ангары, площадь земельного участка составляет 15,84 га.​

Теги: Иркутск , речной порт , возгорание
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