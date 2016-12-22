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Суд признал бывшего вице-губернатора Приморья виновным в халатности
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Суд признал бывшего вице-губернатора Приморья виновным в халатности
Общество, 10:29
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Суд признал бывшего вице-губернатора Приморья виновным в халатности

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова к штрафу по делу о халатности при строительстве пожарного депо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

​«Ежов признан виновным, назначен штраф», — сказали в пресс-службе.

Приговор вынесли по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ежов должен выплатить штраф в размере 90 тыс. руб., однако его освободили от наказания за истечением срока давности преступления. Суд также постановил ему выплатить более 26 млн руб. по гражданскому иску.

Бывшего вице-губернатора Приморья освободили из-под домашнего ареста, отмечает «РИА Новости». При этом имущество, а именно жилой дом, земельный участок и мотоцикл BMW, остаются под арестом до исполнения решения суда.

Также суд вынес приговор генеральному директору строительной компании «Приморье Девелопмент» Валерию Ловейко, проходившему по делу вместе с Ежовым. Он получил три года лишения свободы условно, а также штрафован на 200 тыс. руб.

По данным следствия, с марта по декабрь 2013 года Ежов подписал акты о приемке выполненных работ и дал указание выплатить за них 24,5 млн руб. При этом он знал, что генподрядчик коммерческой организации выполнил работы не в полном объеме. Против Ежова возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Также он стал фигурантом дела о халатности, касающегося затянувшегося строительства двух пятизвездочных отелей Hyatt во Владивостоке.

Олег Ежов с 2012 года работал в администрации Приморья, где занимался вопросами строительства. 30 апреля 2016 года он ушел в отставку с должности вице-губернатора по собственному желанию. Его арестовали в мае 2016 года.

Теги: Приморский край , вице-губернатор
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