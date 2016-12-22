ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 64,80 EUR Нал. 76,71 75,11 USD Бирж. 65,54 -0,09 EUR Бирж. 76,10 -0,28 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6638,20 +54,70 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
У Киево-Печерской лавры неизвестный открыл стрельбу по полицейскому
Лента новостей
Российские разработчики рассказали о проекте «самолета будущего» 05:12, Технологии и медиа У Киево-Печерской лавры неизвестный открыл стрельбу по полицейскому 04:44, Общество Британский суд отказал России в выдаче экс-совладельца банка «Траст» 04:30, Бизнес Генсек НАТО приветствовал референдум в Македонии по смене ее названия 03:51, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 03:32, РБК и Mastercard СМИ узнали об идее бороться с санкциями продажей пива по ночам 03:22, Бизнес Военные рассказали о создании нового артиллерийского комплекса «Набросок» 02:56, Технологии и медиа Глава МИД Великобритании назвал ЕС «тюрьмой» и сравнил его с СССР 02:10, Политика СМИ рассказали о планах террористов отомстить российским ВКС за Сирию 01:56, Общество Крымский мост открыли для движения грузового транспорта 01:02, Общество Правительство подготовило паспорта нацпроектов по майскому указу Путина 00:09, Общество Граждан подключат к новой накопительной пенсии без их согласия 00:01, Экономика В Иркутске загорелся мебельный гипермаркет 00:01, Общество Связанный с Ролдугиным фонд получит более 6 млрд руб. из бюджета 00:00, Политика Усманов рассказал о «последнем олигархе России» 30 сен, 23:37, Бизнес Шопинг дома: какие товары теперь предпочитают покупать онлайн 30 сен, 23:21, РБК и Schneider Electric Захарова пошутила по поводу ребрендинга Солсбери из-за «дела Скрипалей» 30 сен, 22:51, Политика Порошенко в эфире CNN рассказал о своей благодарности Путину 30 сен, 22:51, Политика Число пострадавших в результате тайфуна в Японии достигло 102 человек 30 сен, 22:25, Общество В ОАЭ возбудили уголовное дело против российского сенатора 30 сен, 22:08, Общество «Газпром» начал строить первые в России криозаправки с СПГ 30 сен, 21:53, Бизнес ЕС выделил Индонезии €1,5 млн для пострадавших от землетрясения и цунами 30 сен, 21:24, Общество Две трети македонцев проигнорировали референдум о смене названия страны 30 сен, 21:11, Политика «Спартак» второй раз подряд проиграл на домашнем стадионе 30 сен, 21:03, Спорт Появилось видео с приведшим к гибели Захарченко взрывом 30 сен, 20:49, Политика ФИДЕ признала Дворковича невиновным в нечестной конкуренции на выборах 30 сен, 20:06, Общество Неделя умолчаний: как прошла важнейшая часть Генассамблеи ООН для России 30 сен, 19:53, Политика Глава МИД Великобритании пообещал покончить с сетью агентов ГРУ 30 сен, 19:31, Политика
У Киево-Печерской лавры неизвестный открыл стрельбу по полицейскому
Общество, 04:44
0
У Киево-Печерской лавры неизвестный открыл стрельбу по полицейскому

В Киеве в районе Киево-Печерской лавры неизвестный выстрелил в полицейского, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

Инцидент произошел поздно вечером 30 сентября на улице Лаврской. Перед патрульным автомобилем полиции пробежал неизвестный. Двое полицейских бросились за ним. В ответ неизвестный несколько раз выстрелил. Один из полицейских был ранен в ногу и госпитализирован.

Для розыска нападавшего в Киеве был введен оперативный план. Позже полицейские приняли вызов о вооруженном вторжении в дом с целью ограбления. На место происшествия выехал наряд полиции. Грабители открыли огонь, а также применили гранату и скрылись, захватив ценные вещи. У дома был обнаружен труп с огнестрельными ранениями, возможно один из причастных к ограблению.

Полиция Киева возбудила дело по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. После этого столкновения по тревоге было поднято Печерское отделение полиции, к поимке преступников подключен спецназ и эксперты-криминалисты. Поиски продолжаются.

Теги: Киев , стрельба , атака на полицейских
Главное
Граждан подключат к новой накопительной пенсии без их согласия Экономика
Материалы по теме
В Киеве пассажиров поезда на Мариуполь эвакуировали из-за угрозы взрыва Общество
В Киеве задержали напавшего на ведущего дело о событиях на Майдане судью Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter