У Киево-Печерской лавры неизвестный открыл стрельбу по полицейскому

В Киеве в районе Киево-Печерской лавры неизвестный выстрелил в полицейского, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

Инцидент произошел поздно вечером 30 сентября на улице Лаврской. Перед патрульным автомобилем полиции пробежал неизвестный. Двое полицейских бросились за ним. В ответ неизвестный несколько раз выстрелил. Один из полицейских был ранен в ногу и госпитализирован.

Для розыска нападавшего в Киеве был введен оперативный план. Позже полицейские приняли вызов о вооруженном вторжении в дом с целью ограбления. На место происшествия выехал наряд полиции. Грабители открыли огонь, а также применили гранату и скрылись, захватив ценные вещи. У дома был обнаружен труп с огнестрельными ранениями, возможно один из причастных к ограблению.

Полиция Киева возбудила дело по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. После этого столкновения по тревоге было поднято Печерское отделение полиции, к поимке преступников подключен спецназ и эксперты-криминалисты. Поиски продолжаются.