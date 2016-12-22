«Газпром» начал строить первые в России криозаправки с СПГ

ПАО «Газпром» начал строить первые в России криогенные автозаправочные станции сжиженного природного газа (СПГ). Об этом рассказал председатель правления компании Виталий Маркелов, передает ТАСС.

«Это первая криоАЗС, которая будет построена в нашей стране. Важно, что эта заправка будет построена на самой современной трассе в России, на трассе М-11», — сказал Маркелов на открытии заправки в Новгородской области.

Маркелов добавил, что криоАЗС в первую очередь рассчитаны на большегрузные автомобили и дальнобойные автобусы, так как наибольший эффект от этих заправок достигается на междугородных и международных перевозках.

Генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев добавил, что на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург построят шесть криоАЗС в 2022 году. Он отметил, что СПГ является самым экономичным и экологичным топливом, а также оно практически в два раза дешевле дизельного. Лихачев рассказал, что для грузовика затраты СПГ на километр составляют 8,9 руб., в то время как на дизельное топливо — 17,8 руб.