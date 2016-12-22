В Горловке объявили траур после подрыва группы школьников на мине
Общество, 18:43
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В Горловке объявили траур после подрыва группы школьников на мине
Власти расположенной на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Горловки объявили 1 октября днем траура. Как сообщает агентство «РИА Новости», об этом на своей странице в Telegram сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Причиной такого решения стал инцидент, который произошел утром в воскресенье. На окраине города на противопехотной мине подорвалась группа школьников. Трое подростков погибли, еще один ребенок получил ранения и был госпитализирован.Издание Gorlovka.today указывает, что все погибшие учились в одной школе и шли в сторону населенного пункта Майорск через лес. Им никто не помешал зайти в опасную зону, поскольку в районе инцидента не было представителей армии ДНР. Были лишь указатели, предупреждающие о наличии мин.