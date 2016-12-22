Путин поздравил актрису Веру Васильеву с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил Народную артистку СССР Веру Васильеву с 93-летием. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Уважаемая Вера Кузьминична! Примите поздравления с днем рождения. Вы по праву пользуетесь большой, искренней любовью поклонников театра и кинематографа в нашей стране», — заявил Путин.

Он также отметил талант Веры Васильевой, ее высокое актерское мастерство, самоотдачу и преданность профессии.

Актриса Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Среди ее работ в кино такие картины, как «Чук и Гек», «Сказание о земле Сибирской», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Карнавал», «Приказано взять живым».

За свои заслуги актриса была удостоена Сталинской премии первой степени, звания Народная артистка СССР, Заслуженная артистка РСФСР, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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