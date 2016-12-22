Норвежская делегация прибыла в Крым

В Крым прибыла делегация из Норвегии, которая посетит четыре города полуострова и встретится с председателем Госсовета РК. Визит продлится до шестого октября, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сообщении мининформа республики.

Согласно сообщению, в программу делегации войдет посещение МДЦ «Артек», Ливадийского дворца, Никитского ботанического сада, Дома-музея Чехова в Ялте и других культурных объектов. Встреча с председателем Государственного совета Крыма Владимиром Константиновым пройдет в Симферополе.

Норвежскую делегацию составили член группы «Врачи против ядерного оружия» Монс Ли, актриса Анэ Хоэл, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Торе Шведер, а также фермеры, предприниматели и общественные деятели.

Один из организаторов визита, председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета республики Юрий Гемпель рассказал ТАСС о целях поездки норвежцев в Крым.

«Они заинтересовались возможностями свободной экономической зоны, которая создана в Республике Крым и Севастополе. Я им привел несколько успешных примеров, которые реализуются предпринимателями из Германии и Турции в сфере туризма», — уточнил депутат.

По его словам, граждан Норвегии также заинтересовал новый терминал аэропорта Симферополя, а также федеральная трасса «Таврида», которую строят в настоящий момент и свяжет Керчь с Севастополем.