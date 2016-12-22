Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Пользователи Facebook сообщили о сбое в работе соцсети. Об этом сообщается на сайте Dawndetector.
Согласно порталу всего было подано 499 жалоб по всему миру. Около половины, а именно 49%, пожаловавших пользователей не могли войти в соцсеть, 37% — заявили, что Facebook полностью перестал работать. У 13% пользователей возникли трудности с фотографиями.
Большинство жалоб приходится на Великобританию, Бразилию и США. Также сообщения о сбоях поступают из Испании, Португалии, Мексики, Польши и Италии.
В пятницу, 28 сентября, Facebook произвел обновление своей безопасности. В субботу, 29 сентября, на своей странице в Twitter соцсеть попросила прощения у тех, кто испытывает трудности со входом на свою страницу после апдейта. Facebook посоветовал сменить пароль.
В пятницу в компании заявили, что нашли на своем сайте уязвимость из-за которой хакеры могли получить доступ к 50 млн учетных записей пользователей. Она была найдена в функции View As. С помощью нее пользователь мог посмотреть, как его профиль видят другие люди. Из-за уязвимости злоумышленники могли украсть «маркеры доступа» к аккаунтам, поэтому Facebook решил сбросить их у страниц, которые были подвержены нападению. Также, в качестве меры предосторожности планируется сбросить их у 40 млн страниц. В результате около 90 млн пользователей после этой процедуры будут вынуждены повторно ввести свой пароль для входа в своей аккаунт.