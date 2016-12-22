Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Пользователи Facebook сообщили о сбое в работе соцсети. Об этом сообщается на сайте Dawndetector.



Согласно порталу всего было подано 499 жалоб по всему миру. Около половины, а именно 49%, пожаловавших пользователей не могли войти в соцсеть, 37% — заявили, что Facebook полностью перестал работать. У 13% пользователей возникли трудности с фотографиями.



Большинство жалоб приходится на Великобританию, Бразилию и США. Также сообщения о сбоях поступают из Испании, Португалии, Мексики, Польши и Италии.

В пятницу, 28 сентября, Facebook произвел обновление своей безопасности. В субботу, 29 сентября, на своей странице в Twitter соцсеть попросила прощения у тех, кто испытывает трудности со входом на свою страницу после апдейта. Facebook посоветовал сменить пароль.