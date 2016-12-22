В Испании во время матча «Эйбар» — «Севилья» пострадали восемь человек
Общество, 01:50
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В Испании во время матча «Эйбар» — «Севилья» пострадали восемь человек
В Испании в городе Эйбории во время матча «Эйбар» — «Севилья» на региональном чемпионате пострадали восемь болельщиков. Об этом сообщается в Twitter футбольного клуба «Эйбар». По данным агентства EFE, в ходе матча произошло обрушение заграждения на трибунах.
В сообщении испанского клуба отмечается, что пострадавшие не получили серьезных травм. Позднее «Эйбар» написал, что все раненные болельщики были выписаны из больницы. В клубе отметили, что у одного из них врачи подозревают трещину в кости. «Мы желаем всем быстрого выздоровления», — сообщили в клубе.
По итогам чемпионата, «Севилья» выиграла. Ее игроки забили три мяча в ворота «Эйбара».