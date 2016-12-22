В метро Москвы на станции «Тверская» под колесами поезда погиб человек

В Москве в метрополитене на станции «Тверская» погиб гражданин Украины, упав под поезд. Об этом сообщил представитель УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, передает «РИА Новости».
По его словам, 39-летний украинец погиб по неосторожности. Мышляев рассказал, что мужчина стоял на краю платформы. Он споткнулся, потерял равновесие и упал на пути. В этот момент поезд уже прибывал на станцию. Машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на упавшего мужчину.
Представитель МВД рассказал, что сотрудник правоохранительных органов расспросили очевидцев произошедшего. Они подтвердили, что украинец упал, потому что не был осторожен. Информация о гибели мужчины была направлена в прокуратуру на московском метрополитене.
Как сообщалось в Twitter метро Москвы, из-за инцидента с пассажиром на центральном участке Замоскворецкой линии были увеличены интервалы движения поездов. Позднее появилось сообщение, что поезда следуют по расписанию.