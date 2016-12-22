ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,35 65,23 EUR Нал. 76,99 75,69 USD Бирж. 65,54 -0,09 EUR Бирж. 76,10 -0,28 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6566,50 -86,00 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
В результате ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали более 20 человек
Лента новостей
Воронежский губернатор оправдал «золотой парашют» в 23 оклада своему заму 12:48, Общество Шопинг дома: какие товары теперь предпочитают покупать онлайн 12:21, РБК и Schneider Electric Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2019–2021 годы 12:17, Экономика Квят подписал контракт с Toro Rosso и вернется в «Формулу-1» в 2019 году 12:02, Спорт Саакашвили не исключил суда над Порошенко из-за госизмены 11:41, Политика Сохранить и приумножить: что происходит на рынке private banking 11:09, РБК и FW Raiffeisen МИД Венгрии ответил на сообщения о переброске Киевом войск к границе 10:52, Политика Количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек 10:46, Общество В Сети появилось видео с места крушения американского истребителя F-35B 10:17, Общество Лжегенерал получил два года колонии за мошенничество с квартирой Микояна 10:00, Общество Бывший журналист ЦУРа объяснил свой отъезд из России 09:54, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 09:32, РБК и Mastercard Пекин отчитался о росте на 52% прибыли китайских компаний за рубежом 09:24, Экономика Что изменится в российском законодательстве в октябре 09:16, Общество Крым не спас: почему  полуостров  не стал индульгенцией  для  банков 09:10, Финансы Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии возросло до 48 09:05, Общество Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Якутии 08:44, Общество Daily Beast рассказал о «новом оружии» российских хакеров 08:14, Технологии и медиа Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 08:06, Спецпроект РБК PINK Рынок электромобилей в России вырос на 72% в 2018 году 07:34, Технологии и медиа ОНФ потребовал проверить власти Республики Алтай на коррупцию 07:02, Политика Защита Синуэ заявила о «втором круге» тяжбы с Киркоровым о плагиате 06:46, Общество США пригрозили Сирии жесткими санкциями в обход Совбеза ООН 06:43, Политика В Южной Корее задержали попавшее под санкции США судно «Севастополь» 06:15, Политика В США два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета 05:52, Общество В Японии 120 тыс. домов остались без света из-за тайфуна «Трами» 05:26, Общество Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали 30 человек 04:49, Общество Британия отчиталась о «величайшем моменте в военной истории» страны 04:22, Политика
В результате ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали более 20 человек
Общество, 13:03
0
В результате ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали более 20 человек

После столкновения автобуса, перевозившего сотрудников ретейлера «Магнит», с автомобилем в Луховицком районе Подмосковья за медицинской помощью обратились 22 человека. Об этом РБК сообщили в минздраве Московской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

«По состоянию на 12:00 в результате ДТП в Луховицах за медицинской помощью в медучреждения Подмосковья обратились 22 человека. Госпитализированы шесть человек: двое — в травматологическое отделение Коломенской ЦРБ, четыре человека — в Луховицкую ЦРБ», — сказали в Минздраве. Уточняется, что в реанимации в стабильно тяжелом состоянии находится один человек, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

ДТП произошло на 129-м км трассы М-5 «Урал». Как сообщает ТАСС, пресс-служба «Магнита» подтвердила, что попавший в аварию автобус перевозил его сотрудников. Согласно сообщению, автобус вез около 30 человек из распределительного центра в Коломне в Зарайск.

По информации источника «РИА Новости», он столкнулся с внедорожником, следовавшим в попутном направлении, съехал в кювет и перевернулся.

Теги: ДТП , Подмосковье , «Магнит» , автобус
Главное
Воронежский губернатор оправдал «золотой парашют» в 23 оклада своему заму Общество
Материалы по теме
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек Общество
Движение в Северо-Западном тоннеле в Москве ограничили из-за ДТП Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter