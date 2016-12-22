В результате ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали более 20 человек

После столкновения автобуса, перевозившего сотрудников ретейлера «Магнит», с автомобилем в Луховицком районе Подмосковья за медицинской помощью обратились 22 человека. Об этом РБК сообщили в минздраве Московской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.
«По состоянию на 12:00 в результате ДТП в Луховицах за медицинской помощью в медучреждения Подмосковья обратились 22 человека. Госпитализированы шесть человек: двое — в травматологическое отделение Коломенской ЦРБ, четыре человека — в Луховицкую ЦРБ», — сказали в Минздраве. Уточняется, что в реанимации в стабильно тяжелом состоянии находится один человек, остальные — в состоянии средней степени тяжести.
ДТП произошло на 129-м км трассы М-5 «Урал». Как сообщает ТАСС, пресс-служба «Магнита» подтвердила, что попавший в аварию автобус перевозил его сотрудников. Согласно сообщению, автобус вез около 30 человек из распределительного центра в Коломне в Зарайск.
По информации источника «РИА Новости», он столкнулся с внедорожником, следовавшим в попутном направлении, съехал в кювет и перевернулся.