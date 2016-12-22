Адвокат французского певца Синуэ вновь подаст иск к Киркорову за плагиат

Мосгорсуд отказался признать песню Филиппа Киркорова «Шелковая Нить» плагиатом композиции «Io t'amero» французского музыканта Жильбера Синуэ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Синуэ Игоря Трунова.

«Мосгорсуд частично отменил решение суда, которым в иске было отказано. Фактически разбирательство запустили на второй круг», — сказал он.

Трунов добавил, что рассматривалась переработка арабской и французской версии песни. Таким образом Мосгорсуд оставил в силе решение по арабской версии, но исключил из дела французскую.

​«Теперь мы подадим новый иск, касающийся переделки французского текста», — сказал адвокат.

В октябре 2017 года музыкант и певец Жильбер Синуэ подал иск против Филиппа Киркорова, обвинив его в плагиате песни Helwa ya Baladi («Моя прекрасная родина»). Ее исполняла Далида. Синуэ потребовал компенсации в 15,5 млн руб. за нарушение авторского права. Адвокат Игорь Трунов рассказал, что эту песню Киркоров исполняет под названием «Шелковая нить», и она входит в состав трех альбомов певца. Однако в марте 2018 года Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска.