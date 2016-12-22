Лавров ответил шуткой на вопрос о переманивании фермеров из ЮАР

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не переманивает фермеров из Южно-Африканской республики. Министр пошутил, что Россия занята «вмешательством в выборы» в Испании, передает корреспондент РБК.
«Мы сейчас занимаемся вмешательством в выборы в Каталонии. Времени нет, слишком далеко», — ответил Лавров на вопрос журналиста из ЮАР.
В конце июля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканский национальный конгресс страны намерен внести поправки в Конституцию, чтобы разрешить экспроприацию земли у фермеров без компенсации.
В 1994 году закончилась политика апартеида, которая представляла собой расовую сегрегацию, в том числе в фермерских хозяйствах. Как отмечает Reuters, с этого времени правительство начало скупать земли расового меньшинства, чтобы перераспределять их для коренного населения страны.