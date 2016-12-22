Основатель CNN признался в борьбе с деменцией

Основатель CNN Тед Тернер заявил, что страдает приобретенным слабоумием — деменцией с тельцами Леви. Об этом он рассказал в интервью CBS.

«Это мягкий случай того, что люди испытывают при болезни Альцгеймера. Похоже на него, но не настолько плохо. Альцгеймер смертелен», — сказал он.

Тернер рассказал, что основными симптомами, которые он испытывает, являются изнуренность и забывчивость. CBS отмечает, что раньше Тернеру ставили диагноз маниакальной депрессии, однако основатель CNN заявил, что этот диагноз был неверным.

Комедийный американский актер Робин Уильямс, который умер в 2014 году в возрасте 63 лет, также страдал деменцией с тельцами Леви. Он покончил жизнь самоубийством. Его вдова рассказала, что болезнь стала основной причиной произошедшего.