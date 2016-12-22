В Ингушетии упала запущенная на учениях в Северной Осетии ракета

На территорию Ингушетии упала ракета, запущенная на учениях из системы залпового огня в Северной Осетии, сообщили РБК в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
«В Северной Осетии на полигоне Тарский проходят плановые стрельбы, один снаряд отклонился, причина сейчас устанавливается комиссией. Но он не взорвался, просто воткнулся в землю. Снаряд упал в километре от села Джейрах в Ингушетии», — рассказали в пресс-службе ЮВО.
В сентябре 2017 года во время одного из этапов учений «Запад-2017» в Ленинградской области вертолет Ка-52 выполнил непроизвольный запуск ракеты «воздух — земля», она взорвалась на автостоянке, рядом с которой находились зрители. Несмотря на то, что были опубликованы видеозаписи инцидента, Минобороны не признавало пуск ракеты в сторону людей, хотя и согласилось, что непроизвольный запуск имел место, но в другое время. В военном ведомстве исключили наличие пострадавших при происшествии.