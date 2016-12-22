Хиллари Клинтон сыграла своего «двойника» в юмористическом сериале

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон снялась в одном из эпизодов ситкома «Мерфи Браун», сообщает журнал Variety.

Клинтон сыграла своего «двойника», женщину по имени Хилари Клинтон — с одной «л», — которая приходит устраиваться на работу секретарем на один из телеканалов.

По словам героини сериала, ее все время путают с политиком Хиллари Клинтон, но это не она. Во время собеседования Хилари сообщает, что «четыре года работала секретарем <...> в одной очень крупной организации» и «точно умеет обращаться с электронной почтой».

Кроме того, отвечая на вопрос, сколько человек нужно для того, чтобы создать продукт во время собеседования, героиня ситкома использует пословицу, которая легла в основу названия реальной книги Хиллари Клинтон, опубликованной в 1996 году, «Нужна целая деревня» (от пословицы «нужна целая деревня, чтобы воспитать одного ребенка». — РБК).

Ситком «Мерфи Браун» выходил на телеканале CBS с 1988 по 1998 год, за десять лет было снято десять сезонов. В этом году сериал решили возродить. Главную роль в нем, как и в оригинальном ситкоме, играет Кэндис Берген.