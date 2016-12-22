Япония отказалась от перехода на летнее время к Олимпиаде

Власти Японии отказались от идеи перехода на летнее время к летним Олимпийским и Параолимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает газета «Асахи».
«Я хотел бы перейти на летнее время к 2020 году, но это физически сложно из-за технических проблем и общественного мнения», — рассказал член Либерально-демократической партии и руководитель оргкомитета Игр Эндо Тошиаки.
Он отметил, что специальный комитет продолжит обсуждение и составит промежуточный доклад проекта в течение этого финансового года.
Против перехода на летнее время активно высказывалась часть граждан. Они указывали, что это может привести к нежелательным последствиям для здоровья населения, а также финансовым расходам.
На обсуждении проекта 3 сентября профессор университета Ритсумейкан Тэцутаро Уэхара заявил, что для перехода на летнее время потребуется минимум четыре года. 29 августа председатель Торгово-промышленной палаты Японии Акио Мимура сказал, что введение летнего времени станет слишком дорогой контрмерой против жары.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 7 августа заявил, что рассмотрит возможность передвинуть стрелки часов в стране на один-два часа вперед, чтобы помочь спортсменам и зрителям спастись от жары. С соответствующей просьбой к нему в конце июля обратились председатель организационного комитета Олимпийских игр Ёсиро Мори и генеральный секретарь Тосиро Муто.