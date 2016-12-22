Власти Сингапура решили выплатить гражданам $511 млн

Жители Сингапура получат $511 млн за вклад в развитие страны, сообщается на сайте сингапурского Министерства финансов.

Единоразовая выплата для жителей была предусмотрена в бюджете Сингапура на 2018 год. Ее размер будет зависеть от уровня их дохода. Так, если в 2017 году гражданин заработал не более 28 тыс. сингапурских долларов ($20,4 тыс.), то он получит 300 сингапурских долларов ($219,2). Если его доход не превышает 100 тыс. сингапурских долларов (​$73,09 тыс.), то 200 сингапурских долларов ($146,1), все заработавшие больше смогут рассчитывать на выплату в 100 сингапурских долларов ($73).

Как отметили в Минфине, данную выплату получат все совершеннолетние граждане страны (около 2,8 млн). По данным портала countrymeters, всего в стране проживают 5,97 млн человек.

В феврале Министерство финансов Сингапура отчиталось о росте экономики страны в 2017 году на 3,6% выше ожидаемых. Так, производительность увеличилась на 4,5%, а средний размер дохода жителей страны на 5,3%. В Минфине подчеркнули, что ​это наивысшие показатели с 2010 года.