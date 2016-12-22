Главкома ВКС России назначили главой комитета СНГ по вопросам ПВО

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин назначен председателем координационного комитета СНГ по вопросам ПВО. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое решение было принято главами стран СНГ на саммите, который проходит в Душанбе. До назначения главкомом ВКС Суровикин был командующим войсками Восточного военного округа. Он возглавлял российскую группировку в Сирии с марта 2017 года и покинул этот пост после назначения на должность главкома ВКС в конце года. В декабре 2017 Суровикину присвоили звание Героя России за мужество, проявленное при выполнении воинского долга в Сирии.

В феврале газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к Генштабу источники писала, что Суровикин может вновь возглавить российскую группировку в Сирии. В Минобороны назвали эти сообщения фейком, отметив, что возглавляющий группировку генерал-полковник Александр Журавлев грамотно руководит войсками.