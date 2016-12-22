Мосбиржа купит до 20% в Казахстанской фондовой бирже

Наблюдательный совет Московской биржи одобрил покупку до 20% уставного капитала Казахстанской фондовой биржи (KASE) в два этапа к концу 2019 года. Об этом сообщается на сайте российского биржевого холдинга.

«Московская биржа рассчитывает потратить на приобретение акций около 338 млн руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение наблюдательный совет принял на заседании 27 сентября в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве, подписанного Мосбиржей и KASE в апреле 2018 года.

На заседании также было принято решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года. Согласно дивидендной политике, размер выплат определят по итогам полного 2018 года на собрании в 2019 году.