В Швеции самолет вынужденно сел из-за возгорания двигателя

В Швеции самолет авиакомпании SAS, выполнявший рейс Кируна — Стокгольм, совершил вынужденную посадку в городе Люлео из-за возгорания двигателя. Об этом сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Самолет совершил экстренную посадку согласно правилам безопасности. Произошел сбой в одном из двигателей», —заявила телеканалу представитель пресс-службы SAS Фрейа Аннаматц.

По данным авиакомпании, на борту самолета в момент происшествия было несколько сотен пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Один из очевидцев, сидевший у левого двигателя, рассказал SVT, что, когда самолет поднялся на максимальную высоту, произошли два хлопка, после чего самолет немного потянуло налево, а после возникло возгорание. Он добавил, что экипаж самолета сразу проинформировал пассажиров о техническом сбое. Левый двигатель был отключен, и воздушное судно экстренно село в Лулео на правом двигателе.

Отмечается, что SAS отправит пассажиров из Люлео в Стокгольм другим самолетом. ​