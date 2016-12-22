СМИ узнали о нежелании AppStore брать приложение для банковской биометрии

Магазин мобильных приложений для iPhone AppStore отказывается размещать мобильное приложение, способное верифицировать биометрические данные пользователей для получения банковских услуг. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Разработку приложения, которое позволит удаленно подтверждать личность клиента банка через анализ его изображения и образца голоса, ведет «Ростелеком». По данным издания, релиз приложения предварительно запланирован на середину октября.

«Приложение защищено криптографией, то есть Apple и Google должны дать согласие на внедрение «черного ящика» в свои магазины приложений. И если от Google такое согласие получено, то с Apple переговоры все еще ведутся», — рассказал изданию эксперт, близкий к «Ростелекому».

Факт переговоров с Apple подтвердил «Коммерсанту» и заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.

Если переговоры с магазином приложений Apple не увенчаются успехом, владельцы iPhone не смогут пройти верификацию через мобильные устройства, чтобы получать банковские услуги, для которых нужны биометрические данные со своего смартфона. В Apple не ответили на запрос издания, а в «Ростелекоме» от комментариев отказались.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечали и другие потенциальные проблемы с приложением «Ростелекома»: в частности, срок сертификации средств шифрования в ФСБ обычно занимает не менее года, что может вызвать трудности со своевременным обновлением приложения.

Механизм биометрической идентификации разработан «Ростелекомом» при участии ЦБ для оказания дистанционных финансовых услуг в банках. О начале его работы регулятор объявил в конце июня.

Чтобы передать данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), необходимо будет один раз пройти идентификацию при личном присутствии в уполномоченном банке. После этого, чтобы дистанционно открыть вклад, взять кредит или воспользоваться любой другой банковской услугой, гражданину нужно пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.