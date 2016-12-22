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Холдинг партнера Усманова купил производителя систем «Сигнатек»
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Холдинг партнера Усманова купил производителя систем «Сигнатек»
Технологии и медиа, 08:51
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Холдинг партнера Усманова купил производителя систем «Сигнатек»

Холдинг «Цитадель», занимающийся производством средств для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), приобрел 90% конкурента «Сигнатек». Об этом свидетельствуют данные системы СПАРК.

Представитель «Цитадели» Юлия Остроухова подтвердила «Ведомостям» факт сделки.

Газета со ссылкой на главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна пишет, что доля в «Сигнатеке» могла обойтись «Цитадели» примерно в 1 млрд руб. При этом из-за того, что у «Сигнатека» закрытые закупки силовых структур, сложно оценить сумму сделки.

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По данным СПАРК, 86,7% «Цитадели» принадлежит Антону Черепенникову. Он является основателем киберспортивной компании Virtus.pro, в которую совладелец USM Алишер Усманов вложил $100 млн. В «Цитадель» входят производители СОРМ «Малвин Системс», «МФИ Софт», «Основа Лаб» и «Техагрос».

С 1 июля для российских организаторов распространения информации начали действовать положения так называемого закона Яровой, увеличивающие требования к типам и объему информации, которую должны будут хранить операторы связи. Предполагается, что для этого им придется увеличить количество установленного на сетях оборудования СОРМ.

Теги: «Закон Яровой» , Алишер Усманов , Антон Черепенников , Цитадель
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