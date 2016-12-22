Аэропорты Кемерово и Новокузнецка приостановили работу из-за тумана‍

В аэропортах Кемерово и Новокузнецка приостановлена работа по приему самолетов из-за сильного тумана. Об этом сообщили «РИА Новости» в справочных службах аэровокзалов.

По данным кемеровского аэропорта, самолет «Аэрофлота» направили на запасной аэродром в Томск, самолеты «Победы» и S7 ушли в Новосибирск. Известно, что все три рейса были из Москвы, их номера, время прилета и вылета в обратном направлении уточняются.

В справочной аэропорта Новокузнецка рассказали ТАСС, что у них сложилась аналогичная ситуация.

«У нас туман, все [самолеты] в Новосибирске», — отметили представители аэровокзала. По их словам, на запасной аэродром были направлены самолеты «Аэрофлота» и S7 из Москвы, а также самолеты авиакомпании «Северный ветер» из Симферополя и Azur air из Антальи.

Предполагается, что задержка прилета в Новокузнецк и вылета бортов в обратном направлении составит от 4,5 до 6 часов.

На сайте Кемеровского гидрометцентра отмечается, что туман образовался в городе в 02:30 по местному времени (22:30 мск, четверг) и дальность видимости составляла 500 м. Затем туман усилился, и спустя 10 минут видимость составила уже 50 м. Такая видимость оставалась до 09:30 (05:30 мск) — после этого он начал постепенно рассеиваться.