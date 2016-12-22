В Киеве машины российских дипломатов облили нечистотами

Неизвестные бросили на территорию торгового представительства России в Киеве дымовые шашки, нанесли на ограждение оскорбительные надписи, а также нанесли ущерб автомобилям дипломатов. Об этом сообщается на сайте российского посольства на Украине.

Дипмиссия назвала случившееся «хулиганской акцией». Там также заявили, что прибывшие на место украинские полицейские молча наблюдали за происходящим, ничего не предпринимая. Как отмечается в сообщении посольства, случившееся является грубым нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дипмиссия направила в МИД Украины ноту протеста, а также ожидает осуждения со стороны Киева этой акции, расследования случившегося и возмещения убытков.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства уточняет, что автомобили дипломатов облили нечистотами и краской.

Ранее о происшествии сообщило агентство УНИАН со ссылкой на журналиста Родиона Шовкошитного. По его словам, сотрудники российского посольства приехали «провожать» главу Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева.

9 мая украинские радикалы облили Воробьева зеленкой и помоями, когда тот направлялся к Вечному огню. Посольство России на Украине назвало нападение «варварским», а также возмутилось, что видеозапись случившегося была растиражирована в интернете. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что формат работы на Украине будет пересмотрен.