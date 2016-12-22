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На винзаводе в Италии взорвалась цистерна с просекко
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На винзаводе в Италии взорвалась цистерна с просекко
Общество, 21:14
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На винзаводе в Италии взорвалась цистерна с просекко

В городе Фонтанелле провинции Тревизо на северо-востоке Италии на одном из винзаводов взорвалась цистерна с просекко. Об этом сообщает Tgcom24.

Авария произошла из-за переизбытка давления и превышения допустимого объема вина в резервуаре. По предварительным данным, причина — человеческий фактор. В результате взрыва из цистерны вылилось 30 тыс. литров просекко.

На видеокадрах, опубликованных изданием, видно, как из вертикальной металлической цистерны выливается на землю пенистая жидкость, образовывая потоки вокруг.

Издание Il Fatto Quotidiano отмечает, что урожай винограда в 2018 году стал особо крупным для Италии. Его объем более чем на 10% превысил урожай предыдущих лет.

Теги: Италия , Винзавод , авария
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