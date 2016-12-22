Концерн ThyssenKrupp объявил о планах разделиться на две компании

ThyssenKrupp объявил о планах разделиться на две самостоятельные компании. Об этом сообщается на сайте немецкого концерна.
«Правление убеждено, что эта новая структура позволит предприятиям лучше развиваться и сосредоточиться на своих сильных сторонах. Обе компании будут продолжать использовать название ThyssenKrupp», — говорится в сообщении.
Исполнительный совет концерна соберется на внеочередное заседание 30 сентября, на котором предложит наблюдательному совету разделить конгломерат на две независимые компании. После разделения акционеры получат по акции новых компаний.
ThyssenKrupp Materials будет включать в себя судостроение и производство материалов, в частности стали. ThyssenKrupp Industrials будет заниматься производством лифтов и комплектующих для автомобильной промышленности. В нее также войдет подразделение системной инженерии, которое будет строить сборочные линии для автомобилей.
По прогнозам, годовые продажи ThyssenKrupp Materials будут на уровне €18 млрд, а количество сотрудников достигнет 40 тыс. ThyssenKrupp Industrials планирует получать €16 млрд с 90 тыс. сотрудников.