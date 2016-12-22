В центре Киева на месте снесенного памятника Ленину появилась синяя рука

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В центре Киева появился временный арт-объект в виде большой синей руки от румынского скульптора Богдана Раци. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Арт-объект устанавливается временно и изображает гигантскую руку, символизирует дружбу и общение», — говорится в сообщении.

Скульптура под названием Middle Way появилась на бульваре Тараса Шевченко, где раньше располагался памятник Ленину. Арт-объект установили в рамках инициативы главы города Виталия Кличко «Киев — город мира».

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года подписал указ о «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

В марте последующего года в Запорожье демонтировали самый большой в стране памятник Владимиру Ленину. Его высота составляла 19,8 м. В мае 2018 года Порошенко заявил, что в рамках декоммунизации на Украине снесли 1,5 тыс. памятников Ленину, были переименованы 52 тыс. площадей и улиц по всей стране.