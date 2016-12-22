В Греции из-за ветра закрыли школы и остановили паромное сообщение

В Греции из-за сильных ветров власти вынуждены были закрыть школы и приостановить паромное сообщение с островами. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, к северу от Афин из-за сильных ветров деревья упали на линии электропередач. Из-за непогоды на островах Закинф, Тинос, Андрос и Миконос было решено закрыть школы. Кроме того, на острове Кефалония учащихся эвакуировали из-за лесного пожара, который усиливался из-за сильного ветра.

О пострадавших пока не сообщается.

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Центр гражданской защиты предупредил, что в течение следующих нескольких дней сильные дожди, шторм и ветры продолжатся. Ekathimerini со ссылкой на Афинскую обсерваторию сообщает, что средиземноморский тропический циклон достигнет южной части Ионического моря вечером в четверг, 27 сентября. Ожидается, что он принесет на юг Греции, в частности острова Пелопоннес и Крит, проливные дожди и штормовой ветер, а затем продвинется в Аттику.