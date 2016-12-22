НЛМК снизила долю в бельгийской «дочке» ниже контрольного пакета

Международная металлургическая компания НЛМК продала 2% акций своей бельгийской «дочки» NLMK Belgium Holdings SA (NBH), снизив свою долю в ней до 49%, сообщается на сайте НЛМК.

«Эти акции будут конвертированы в казначейские для возможного использования в рамках программы долгосрочной мотивации, привязанной к новому этапу стратегии компании», — сообщили в компании.

Решение о продаже акций было принято в соответствии с договоренностью акционеров. После продажи доли НЛМК и бельгийской госкомпании SOGERA в NBH стали равными. «Сделка не окажет влияния на состав совета директоров и структуру управления NBH, а также на поддержку и гарантии, предоставляемые холдингу акционерами», — добавили в НЛМК.​

В 2008 году компания начала реструктуризацию своих европейских активов. SOGERA приобрела 20,5 акции бельгийской «дочки» НЛМК в 2013 году, позже компания увеличила свою долю до 49%.