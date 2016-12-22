В Кемерово сотрудник химпредприятия отравился хлором

В Кемерово на предприятии «Химпром» работник отравился хлором. Об этом сообщил руководитель предприятия Артем Чернышов, передает ТАСС.

Представитель «Химпрома» заявил, что сотрудник допустил ошибку при работе с хлор-контейнером — он не убедился, что вентиль находится в нужном положении. «Произошла незначительная утечка газообразного хлора, она была ликвидирована силами специализированного подразделения предприятия», — пояснил Чернышов.

Пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается «между легкой и средней степенью». Чернышов добавил, что инцидент произошел локально в одном помещении, остальные сотрудники не пострадали. ЧП не повлияло на производство, предприятие работает в штатном режиме, угрозы для населения произошедшее не представляет.

«Сигнала о выбросе хлора не поступало. Подразделения на место не выезжали», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. РБК направил запрос в ООО «Химпром».

Ранее 27 сентября источник агентства «Интерфакс», сообщил, что на предприятии «Химпром» произошел выброс хлора.