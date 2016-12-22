McDonald’s убрала искусственные красители и консерванты из бургеров в США

Корпорация McDonald’s заявила, что с 26 сентября в ее американской сети ресторанов быстрого питания убрали из состава всех «классических» бургеров усилители вкуса, искусственные красители и консерванты. Об этом сообщается на сайте компании.

Изменения затронули семь бургеров — «Биг-Мак», гамбургер, чизбургер, двойной чизбургер, а также «Макдабл», «Роял чизбургер» и «Двойной Роял чизбургер». Однако в McDonald’s подчеркнули, что консерванты сохранились в составе маринованных огурцов, которые используют в ресторанах компании.

«Это развитие демонстрирует нашу приверженность к лидерству и созданию лучшего McDonald’s», — заявил президент американского подразделения компании Крис Кемпински.

Ранее сеть ресторанов McDonald’s убрала чизбургеры из детских наборов Happy Meal, поскольку согласно новым требованиям, калорийность наборов для детей не должна превышать 600 ккал.

