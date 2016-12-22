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В Москве за ночь выпало 15% месячной нормы осадков
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В Москве за ночь выпало 15% месячной нормы осадков
Общество, 10:17
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В Москве за ночь выпало 15% месячной нормы осадков

В Москве за ночь на четверг, 27 сентября, выпало около 15% месячной нормы осадков. Об этом агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«За прошедшую ночь в Москве выпало 10 мм осадков, или 15% сентябрьской нормы осадков, это ведро воды на каждый квадратный метр», — рассказал собеседник агентства. Уточняется, что норма осадков для сентября составляет 68 мм.

По данным синоптиков, ближе к вечеру 27 сентября дожди ослабнут. Ожидается, что за день выпадет ​от 2 до 3 мм осадков.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в четверг в столице ожидается от плюс 11 градусов до плюс 13 градусов. В Москве будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В пятницу, 28 сентября, синоптики прогнозируют облачность и осадки, воздух прогреется до плюс 12–14 градусов.

По данным ведомства, в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и дождя. Это означает, что погода потенциально опасна.

Теги: прогноз погоды , дожди , осадки
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