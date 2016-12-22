Ректора и проректора красноярского университета заподозрили в растрате

Против руководителей красноярского вуза возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).

Как уточнили в ФСБ, речь идет о ректоре Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Иване Артюхове и проректоре Борисе Краснопееве, передает «РИА Новости». По версии следствия, в феврале 2016 году они подписали договор на реконструкцию части центрального корпуса вуза. Соглашение было подписано, несмотря на то, что часть этого здания была уже ранее реконструирована. В результате руководители университета незаконно получили более 1,12 млн руб., отметили в региональном МВД.

В ведомстве также рассказали, что в кабинетах подозреваемых провели обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли рабочую документацию.