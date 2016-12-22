Chevron нашла покупателя доли в крупном месторождении в Северном море

Американская корпорация Chevron нашла потенциального покупателя на свою долю в одном из крупнейших нефтегазовых месторождений на британском шельфе Северного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании.

«Chevron может подтвердить, что она получила подтверждение заинтересованности в нашей доли в проекте Rosebank», — заявил он, не уточнив детали.

В компании отметили, что Chevron продает долю в проекте Rosebank в размере 40%.

Месторождение Rosebank расположено примерно в 130 км к северо-западу от Шетландских островов. Его запасы оцениваются в 300 млн баррелей нефти. Другими участниками проекта являются шотландская компания Siccar Point, канадская Suncor Energy и английская Ineos, которые ищут покупателей как минимум на половину своих долей в проекте.