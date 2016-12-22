СМИ узнали о планах Shell купить 50% в проекте «Газпром нефти» в ЯНАО

Англо-голландская компания Royal Dutch Shell ведет переговоры по покупке доли в месторождении «Газпром нефти», которое разрабатывается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщают Reuters и «Интерфакс», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, речь идет о Тазовском месторождении. Источники Reuters утверждают, что Shell заинтересован в покупке доли примерно в 50%.
Собеседники «Интерфакс» отмечают, что переговоры продолжаются, однако об их итогах говорить пока рано. В свою очередь источники Reuters сообщают, что цель Shell — закрыть сделку до конца текущего года.
Тазовское месторождение расположено в 500 км к северо-востоку от Салехарда. Запасы нефти на месторождении достигают 72 млн тонн нефти, конденсата — 4,6 млн тонн, свободного газа — 183,3 млрд куб. м.