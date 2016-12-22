Паспорт и другие вещи Цоя продали на аукционе

На торгах аукционного дома «Литфонд» продали несколько вещей, принадлежавших вокалисту группы «Кино» Виктору Цою, сообщает ТАСС.
В частности, на торгах был продан паспорт музыканта, а также записная книжка и рукопись песни «Хочу перемен!»
По словам представителя аукционного дома, паспорт ушел с молотка за 9 млн руб. Этот документ был выдан Цою в 16 лет с опозданием на восемь месяцев. Он отметил, что в паспорте содержатся сведения о зарегистрированном браке с Марианной Родованской в отделе ЗАГС Московского района Ленинграда.
В записной книжке, которая была продана за 3 млн руб., находились телефонные номера известных рок-музыкантов, в том числе лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, основателя группы «Зоопарк» Майка Науменко, Артемия Троицкого и других.
Рукопись песни «Хочу перемен!» продали на торгах за 3,6 млн руб., уточнили в «Литфонде».