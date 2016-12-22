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Обвиняемому в хищении экс-владельцу ФК «Портсмут» назначен домашний арест
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Обвиняемому в хищении экс-владельцу ФК «Портсмут» назначен домашний арест
Общество, 17:34
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Обвиняемому в хищении экс-владельцу ФК «Портсмут» назначен домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд отпустил под домашний арест обвиняемого в крупном хищении основателя «Конверс-груп» и экс-владельца британского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, сообщает официальный Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Таким образом было отменено постановление Выборгского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и отказе в изменении меры пресечения. «Обвиняемому избран домашний арест сроком по 18.11.2018 г.», — следует из сообщения.

Антонова арестовали в апреле. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в частности, в выводе средств из банка «Советский», где еще с 2015 года действует временная администрация. Перед прекращением работы банк выдал заведомо невозвратный кредит в 150 млн руб. компании «Сервис». Эту организацию следствие сочло однодневкой, подконтрольной Антонову, а кредит был способом вывода средств. Во время следствия проверялась причастность банкира к выводу средств из других кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии. Однако в дело о хищении из «Советского» эти эпизоды не вошли.

В 2000-е годы Антонов контролировал Инвестбанк, другие банковские активы, имел бизнес в Прибалтике. Ему принадлежал также британский футбольный клуб «Портсмут», прибалтийский авиаперевозчик Air Baltic, доля в литовском медиаконцерне Lietuvos rytas, доли в предприятиях по производству автомобилей в Европе, в частности, в шведском Saab. В 2011 году один литовский банк Snoras, совладельцем которого был Антонов, национализировало правительство Литвы. В капитале кредитной организации обнаружилась «дыра» в $1,5 млрд. На Антонова и его литовского партнера был выдан европейский ордер на арест, они были объявлены в международный розыск. В 2012 году российского банкира задержали в Лондоне, но отпустили до суда. Опасаясь экстрадиции, Антонов уехал в Россию и там возобновил финансовую деятельность, получив в 2017 году контроль над вновь созданным «Русским инвестиционным альянсом» (Риабанк). В 2018 году Вильнюс попросил Москву о содействии в расследовании уголовного дела Snoras.

Теги: Хищение , Владимир Антонов
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